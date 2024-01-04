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Шошин Евдоким Алексеевич

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: Шошин Алексей

Мать: Жена Алексея

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Малахова Клеопатра Евдокимовна

Мать ребёнка: Шошина Анория Кузьминична

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Шошин Андрей Евдокимович

Мать ребёнка: Шошина Анория Кузьминична

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Дочь: Шошина Зиновья Евдокимовна

Мать ребёнка: Шошина Анория Кузьминична

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Шошина Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Шошина Анория Кузьминична

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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