Шошин Евдоким Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: Шошин Алексей
Мать: Жена Алексея
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Малахова Клеопатра Евдокимовна
Мать ребёнка: Шошина Анория Кузьминична
Рождение ребёнка
1834 ст.
Мать ребёнка: Шошина Анория Кузьминична
Рождение ребёнка
1836 ст.
Дочь: Шошина Зиновья Евдокимовна
Мать ребёнка: Шошина Анория Кузьминична
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Шошина Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Шошина Анория Кузьминична
Смерть
Неизвестно