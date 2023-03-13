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Федоровъ Левъ
Федоровъ Левъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.02.1857
Пол
Мужской
Отец
Обуткинъ Степанъ Федоровъ
1835 г.р.
Мать
Федорова (Лешина) Устинья
1831 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1857
Отец:
Обуткинъ Степанъ Федоровъ
Мать:
Федорова Устинья
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