Федоровъ Левъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоровъ Левъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1857

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1857

Отец: Обуткинъ Степанъ Федоровъ

Мать: Федорова Устинья

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