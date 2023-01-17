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Анна Маркеловна

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Маркел (Маркелов)

Мать: Матрена Герасимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.02.1862

Муж: СОЛДАТ Матвеевич

Рождение ребёнка
01.10.1870

Сын: Незаконно Рожденный Григорий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.06.1873

Дочь: Агриппина Степановна

Отец ребёнка: СОЛДАТ Матвеевич

Бракосочетание
09.?.1877

Муж: Чекмарев Кузьма Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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