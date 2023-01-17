Анна Маркеловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Маркел (Маркелов)
Мать: Матрена Герасимова
Бракосочетание
02.02.1862
Муж: СОЛДАТ Матвеевич
Рождение ребёнка
01.10.1870
Сын: Незаконно Рожденный Григорий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.06.1873
Дочь: Агриппина Степановна
Отец ребёнка: СОЛДАТ Матвеевич
Бракосочетание
09.?.1877
Смерть
Неизвестно