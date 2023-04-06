Апарин Захар Васильев
Место рождения
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: Апарин Василий Савельев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Варвара Захарова
Мать ребёнка: Апарина Надежда Петрова
Рождение ребёнка
24.08.1900
Сын: Апарин Иван Захаров
Мать ребёнка: Апарина Надежда Петрова
Рождение ребёнка
28.05.1910
Сын: Апарин Фёдор Захаров
Мать ребёнка: Апарина Надежда Петрова
д.Осиповка Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Апарина Надежда Петрова
Смерть
Неизвестно