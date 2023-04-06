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Апарин Захар Васильев

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: Апарин Василий Савельев

Мать: не указана

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Варвара Захарова

Мать ребёнка: Апарина Надежда Петрова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.08.1900

Сын: Апарин Иван Захаров

Мать ребёнка: Апарина Надежда Петрова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.05.1910

Сын: Апарин Фёдор Захаров

Мать ребёнка: Апарина Надежда Петрова

д.Осиповка Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Апарина Надежда Петрова

Смерть
Неизвестно
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