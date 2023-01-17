Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфим

Ефим

avatar

Место рождения

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Елизар

Мать: Афимья

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close