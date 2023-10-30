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Молостов Василий Степанов

Место рождения

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Молостов Степан

Мать: не указана

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.03.1860

Дочь: Марья Степановна

Мать ребёнка: Молостова Евдокия Прокопьева

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1864

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Молостова Евдокия Прокопьева

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.05.1868

Дочь: Кочнева Федосья Васильевна

Мать ребёнка: Молостова Евдокия Прокопьева

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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