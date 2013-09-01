Климчук Варвара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климчук Варвара Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1933

Дата смерти

01.09.2013

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1933

Отец: Климчук Владимир Петрович

Мать: Климчук Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
28.07.1957

Сын: Стаськевич Виктор Иванович

Отец ребёнка: Стаськевич Иван Франкович

Рождение ребёнка
12.04.1962

Сын: Стаськевич Юрий Иванович

Отец ребёнка: Стаськевич Иван Франкович

Рождение ребёнка
18.06.1967

Дочь: Стаскевич Алла Ивановна

Отец ребёнка: Стаськевич Иван Франкович

Смерть
01.09.2013
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