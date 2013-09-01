Климчук Варвара Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1933
Дата смерти01.09.2013
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1933
Отец: Климчук Владимир Петрович
Мать: Климчук Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
28.07.1957
Сын: Стаськевич Виктор Иванович
Отец ребёнка: Стаськевич Иван Франкович
Рождение ребёнка
12.04.1962
Отец ребёнка: Стаськевич Иван Франкович
Рождение ребёнка
18.06.1967
Дочь: Стаскевич Алла Ивановна
Отец ребёнка: Стаськевич Иван Франкович
Смерть
01.09.2013