Деляев Мукай
Место рожденияВерхние Лащи, Янтугановская волость, Буинского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1669
Дата смерти1734
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец: Дяли Бабай
Мать: не указана
Верхние Лащи, Янтугановская волость, Буинского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1710
Сын: Мукаев Абдрахманкол
Мать ребёнка: не указана
Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1734