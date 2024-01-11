Деляев Мукай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деляев Мукай

Место рождения

Верхние Лащи, Янтугановская волость, Буинского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1669

Дата смерти

1734

Пол

Мужской

Отец

Около 1930 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: Дяли Бабай

Мать: не указана

Верхние Лащи, Янтугановская волость, Буинского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1710

Сын: Мукаев Абдрахманкол

Мать ребёнка: не указана

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1734
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