Мишина (Нестёркина) Акулина Игнатьева
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиОколо 1946
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Настёнкин Игнатий ...
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
04.06.1926
Орловская область, Российская федерация
Рождение ребёнка
29.08.1929
Рождение ребёнка
Около 1932
Смерть
Около 1946