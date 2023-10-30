Мишина (Нестёркина) Акулина Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишина (Нестёркина) Акулина Игнатьева

Место рождения

Дальновидовка, Новосильский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1905

Дата смерти

Около 1946

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Настёнкин Игнатий ...

Мать: не указана

Дальновидовка, Новосильский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишин Егор Егорович

Дальновидовка, Новосильский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишин Егор Егорович

Орловская область, Российская федерация
Рождение ребёнка
29.08.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишин Егор Егорович

Дальновидовка, Новосильский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишин Егор Егорович

Дальновидовка, Новосильский уезд, Тульская губерния
Смерть
Около 1946
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