Володина (Долгова) Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Долгов Степан Данилович
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1853
Рождение ребёнка
02.09.1855
Отец ребёнка: Володин Федот Григорьевич
Рождение ребёнка
22.09.1860
Дочь: Володина Фекла Федотовна
Отец ребёнка: Володин Федот Григорьевич
Смерть
Неизвестно