Володина (Долгова) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолодина (Долгова) Анастасия Степановна

Володина (Долгова) Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Долгов Степан Данилович

Мать: не указана

Бракосочетание
01.07.1853

Муж: Володин Федот Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1855

Сын: Володин Семен Федотович

Отец ребёнка: Володин Федот Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.09.1860

Дочь: Володина Фекла Федотовна

Отец ребёнка: Володин Федот Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close