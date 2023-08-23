Ярослав Владимирович Мудрый
Место рожденияНе указано
Дата рождения978
Дата смерти20.02.1054
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
978
Отец: не указан
Мать: Рогнеда Рогволодовна
Рождение ребёнка
1020
Сын: Владимир Ярославич
Мать ребёнка: Ингигерда
Рождение ребёнка
Около 1023
Дочь: Анастасия Ярославна
Мать ребёнка: Ингигерда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илья Ярославич
Мать ребёнка: Ингигерда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ингигерда
Смерть
20.02.1054