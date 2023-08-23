Ярослав Владимирович Мудрый — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярослав Владимирович Мудрый

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

978

Дата смерти

20.02.1054

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 960 г.р.

Жена

1001 г.р.

Дети

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
978

Отец: не указан

Мать: Рогнеда Рогволодовна

Рождение ребёнка
1020

Сын: Владимир Ярославич

Мать ребёнка: Ингигерда

Рождение ребёнка
Около 1023

Дочь: Анастасия Ярославна

Мать ребёнка: Ингигерда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья Ярославич

Мать ребёнка: Ингигерда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ингигерда

Смерть
20.02.1054
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