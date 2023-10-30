Велентей Козьма Трофимович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Велентей Трофим Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Велентей Агафья Иларионовна
Рождение ребёнка
05.12.1875 ст.
Мать ребёнка: Велентей Агафья Иларионовна
Рождение ребёнка
17.06.1878 ст.
Мать ребёнка: Велентей Агафья Иларионовна
Рождение ребёнка
22.10.1883 ст.
Мать ребёнка: Велентей Агафья Иларионовна
Рождение ребёнка
08.08.1886 ст.
Мать ребёнка: Велентей Агафья Иларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно