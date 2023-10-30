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Велентей Козьма Трофимович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Велентей Трофим Андреевич

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Велентей Андрей Козьмич

Мать ребёнка: Велентей Агафья Иларионовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.12.1875 ст.

Сын: Велентей Николай Козьмич

Мать ребёнка: Велентей Агафья Иларионовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.06.1878 ст.

Сын: Велентей Фёдор Козьмич

Мать ребёнка: Велентей Агафья Иларионовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.10.1883 ст.

Сын: Велентей Яков Козьмич

Мать ребёнка: Велентей Агафья Иларионовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.08.1886 ст.

Сын: Велентей Емельян Козьмич

Мать ребёнка: Велентей Агафья Иларионовна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велентей Агафья Иларионовна

Смерть
Неизвестно
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