Проскурнина (Пожидаева) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурнина (Пожидаева) Вера Михайловна

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Место рождения

2-е Выгорное, Тимский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пожидаев Михаил

Мать: Пожидаева Анна Ефремовна

2-е Выгорное, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Проскурнин Василий Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проскурнин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Проскурнин Василий Титович

Смерть
Неизвестно
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