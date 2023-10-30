Проскурнина (Пожидаева) Вера Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пожидаев Михаил
Мать: Пожидаева Анна Ефремовна
Рождение ребёнка
20.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Проскурнин Василий Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проскурнин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Проскурнин Василий Титович
Смерть
Неизвестно