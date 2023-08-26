Лысанская Наталья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1977
Бракосочетание
29.07.2000
Рождение ребёнка
27.12.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лысанский Геннадий Александрович
Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
21.06.2009
Дочь: Лысанская Мария Геннадьевна
Отец ребёнка: Лысанский Геннадий Александрович