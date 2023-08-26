Лысанская Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысанская Наталья Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1977

Отец: Маклаков Юрий Иванович

Мать: Маклакова Таисия Леонидовна

Бракосочетание
29.07.2000

Муж: Лысанский Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
27.12.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лысанский Геннадий Александрович

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
21.06.2009

Дочь: Лысанская Мария Геннадьевна

Отец ребёнка: Лысанский Геннадий Александрович

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