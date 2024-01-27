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Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Яковлев Яков Егорович
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Смерть
Неизвестно