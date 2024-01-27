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Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1738

Сын: Яковлев Федот Яковлевич

Отец ребёнка: Яковлев Яков Егорович

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Смерть
Неизвестно
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