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Фёдоров Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1923

Дата смерти

01.01.1977

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1923

Отец: Фёдоров Иван Фёдорович

Мать: Фёдорова Анна

Рождение ребёнка
13.05.1946

Дочь: Томчук Нина Владимировна

Мать ребёнка: Фёдорова Мария Андреевна

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёдорова Мария Андреевна

Смерть
01.01.1977
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