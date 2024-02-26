Фёдоров Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1923
Дата смерти01.01.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1923
Отец: Фёдоров Иван Фёдорович
Мать: Фёдорова Анна
Рождение ребёнка
13.05.1946
Дочь: Томчук Нина Владимировна
Мать ребёнка: Фёдорова Мария Андреевна
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёдорова Мария Андреевна
Смерть
01.01.1977