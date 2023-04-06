Ерохина (Ефанова) Стефанида Тарасовна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1853
Рождение ребёнка
13.10.1853
Отец ребёнка: Ерохин Никифор Прокофьевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Руднева Агафья Никифоровна
Отец ребёнка: Ерохин Никифор Прокофьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1868