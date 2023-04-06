Ерохина (Ефанова) Стефанида Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерохина (Ефанова) Стефанида Тарасовна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1833

Дата смерти

1868

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1853

Муж: Ерохин Никифор Прокофьевич

Рождение ребёнка
13.10.1853

Сын: Ерохин Назар Никифорович

Отец ребёнка: Ерохин Никифор Прокофьевич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Руднева Агафья Никифоровна

Отец ребёнка: Ерохин Никифор Прокофьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1868
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