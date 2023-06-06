Воинов Максим Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Воинов Алексей Петрович
Мать: Воинова Евдокия Власовна
Рождение ребёнка
04.06.1853
Мать ребёнка: Воинова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
16.07.1855
Мать ребёнка: Воинова Анна Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воинова Анна Даниловна
Смерть
Неизвестно