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Воинов Максим Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Воинов Алексей Петрович

Мать: Воинова Евдокия Власовна

Рождение ребёнка
04.06.1853

Сын: Воинов Иван Максимович

Мать ребёнка: Воинова Анна Даниловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.07.1855

Сын: Воинов Андрей Максимович

Мать ребёнка: Воинова Анна Даниловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинова Анна Даниловна

Смерть
Неизвестно