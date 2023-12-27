Пирогов (Пирогова (Можжорина)) Акулина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогов (Пирогова (Можжорина)) Акулина Игнатьевна

Место рождения

д.Орехово

Дата рождения

1762

Дата смерти

22.04.1834

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Можжорин Игнатий Федоров

Мать: Можжорин ?

д.Орехово
Бракосочетание
Около 1782

Муж: Пирогов Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
25.02.1795

Дочь: Клопова Авдотья (Евдокия) Федоровна

Отец ребёнка: Пирогов Федор Сергеевич

д.Орехово
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянство
Место жительства
Неизвестно
д.Орехово
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.04.1834
д.Орехово
ЦИАМ 2132-1-174 л.214об. зах. на Ореховском кл.
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