Пирогов (Пирогова (Можжорина)) Акулина Игнатьевна
Место рожденияд.Орехово
Дата рождения1762
Дата смерти22.04.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Можжорин Игнатий Федоров
Мать: Можжорин ?
д.Орехово
Бракосочетание
Около 1782
Рождение ребёнка
25.02.1795
Дочь: Клопова Авдотья (Евдокия) Федоровна
Отец ребёнка: Пирогов Федор Сергеевич
д.Орехово
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянство
Место жительства
Неизвестно
д.Орехово
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.04.1834
д.Орехово
ЦИАМ 2132-1-174 л.214об. зах. на Ореховском кл.