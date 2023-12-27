Пирогов Федор Сергеевич
Место рожденияд.Орехово
Дата рождения1762
Дата смерти04.09.1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Орехово
Бракосочетание
Около 1782
Рождение ребёнка
25.02.1795
Дочь: Клопова Авдотья (Евдокия) Федоровна
Мать ребёнка: Пирогов Акулина Игнатьевна
д.Орехово
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянство
Место жительства
Неизвестно
д.Орехово
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.09.1836
д.Орехово
ЦИАМ 2132-1-174 л.238об. №20 зах. на Ореховском кл.