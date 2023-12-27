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Пирогов Федор Сергеевич

Место рождения

д.Орехово

Дата рождения

1762

Дата смерти

04.09.1836

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Орехово
Бракосочетание
Около 1782

Жена: Пирогов Акулина Игнатьевна

Рождение ребёнка
25.02.1795

Дочь: Клопова Авдотья (Евдокия) Федоровна

Мать ребёнка: Пирогов Акулина Игнатьевна

д.Орехово
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянство
Место жительства
Неизвестно
д.Орехово
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.09.1836
д.Орехово
ЦИАМ 2132-1-174 л.238об. №20 зах. на Ореховском кл.
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