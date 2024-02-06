Евграшкин Федор Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евграшкин Федор Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

17.08.1942

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Евграшкин Осип Григорьевич

Мать: Евграшкина - -

Смерть
17.08.1942
Дата и место призыва: Городищенский РВК, Пензенская обл., Городищенский р-н Воинское звание: мл. сержант Последнее место службы: 204 сд Воинская часть: 204 сд Дата выбытия: 17.08.1942 Причина выбытия:... Показать все
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