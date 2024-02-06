Евграшкин Федор Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти17.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Евграшкин Осип Григорьевич
Мать: Евграшкина - -
Смерть
17.08.1942
Дата и место призыва: Городищенский РВК, Пензенская обл., Городищенский р-н Воинское звание: мл. сержант Последнее место службы: 204 сд Воинская часть: 204 сд Дата выбытия: 17.08.1942 Причина выбытия:... Показать все