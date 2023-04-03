Гребнева (Боброва) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Бобров Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1947
Дочь: Бабкина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Гребнев Иван Максимович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Голованова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Гребнев Иван Максимович
Рождение ребёнка
26.01.1952
Дочь: Гребнева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Гребнев Иван Максимович
Смерть
Неизвестно