Гребнева (Боброва) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребнева (Боброва) Анна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Бобров Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1947

Дочь: Бабкина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Гребнев Иван Максимович

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Голованова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Гребнев Иван Максимович

Рождение ребёнка
26.01.1952

Дочь: Гребнева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Гребнев Иван Максимович

Смерть
Неизвестно
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