Ильина Евдакия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1919
Дочь: Ильина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Ильин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Мария Александровна
Отец ребёнка: Ильин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Александра Александровна
Отец ребёнка: Ильин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Ильин Александр