Ильина Евдакия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Евдакия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1919

Дочь: Ильина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Ильин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Мария Александровна

Отец ребёнка: Ильин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Александра Александровна

Отец ребёнка: Ильин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Ильин Александр

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