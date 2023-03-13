Запрометова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Запрометовъ Алексей
Рождение ребёнка
1812
Сын: Запрометовъ Гаврила
Отец ребёнка: Запрометовъ Алексей
Рождение ребёнка
1815
Сын: Запрометовъ Илья
Отец ребёнка: Запрометовъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Запрометовъ Алексей