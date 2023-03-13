Запрометова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запрометова Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Запрометовъ Алексей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Запрометовъ Гаврила

Отец ребёнка: Запрометовъ Алексей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Запрометовъ Илья

Отец ребёнка: Запрометовъ Алексей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запрометовъ Алексей

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