Шикунов Федор Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шикунов Федор Агафонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.10.1913

Жена: Шикунова Анна Димитриевна

с. Проломихи крест Агафона Емельянова Шикунова сын Фёдор 19л 1м браком С. Проломиха крест Димитрия Андреева Букина дочь Анна 17л 1м бр По жениху Иван Фёдор Шикунов, Афанасий Яковлев Москвичев По нев... Показать все
Смерть
Неизвестно
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