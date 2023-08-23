Шикунов Федор Агафонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.10.1913
с. Проломихи крест Агафона Емельянова Шикунова сын Фёдор 19л 1м браком С. Проломиха крест Димитрия Андреева Букина дочь Анна 17л 1м бр По жениху Иван Фёдор Шикунов, Афанасий Яковлев Москвичев По нев... Показать все
Смерть
Неизвестно