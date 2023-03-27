Алексеев Юрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Юрий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Алексей Филиппович

Мать: Алексеева Евгения ?

Рождение ребёнка
20.01.1980

Дочь: Алексеева Екатерина Юрьевна

Мать ребёнка: Алексеева Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Алексеева Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Любовь

Смерть
Неизвестно
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