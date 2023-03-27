Алексеев Юрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев Алексей Филиппович
Мать: Алексеева Евгения ?
Рождение ребёнка
20.01.1980
Дочь: Алексеева Екатерина Юрьевна
Мать ребёнка: Алексеева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алексеева Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Любовь
Смерть
Неизвестно