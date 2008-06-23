Курбатов Иван Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Курбатов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.06.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова (Ярославцева) Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
29.12.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курбатова (Ярославцева) Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
08.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курбатова (Ярославцева) Валентина Андреевна

Смерть
23.06.2008

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