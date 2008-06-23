Курбатов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.06.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курбатова (Ярославцева) Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
08.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курбатова (Ярославцева) Валентина Андреевна
Смерть
23.06.2008