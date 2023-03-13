Перехватова Евдокія Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перехватова Евдокія Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1874

Дочь: Прасковія

Отец ребёнка: Перехватовъ Леонтій

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.05.1878

Сын: Перехватовъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Перехватовъ Леонтій

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.06.1880

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Перехватовъ Леонтій

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.02.1882

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Перехватовъ Леонтій

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.05.1885

Сын: Перехватовъ Афонасій

Отец ребёнка: Перехватовъ Леонтій

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Перехватовъ Николай

Отец ребёнка: Перехватовъ Леонтій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перехватовъ Леонтій

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