Перехватова Евдокія Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1874
Дочь: Прасковія
Отец ребёнка: Перехватовъ Леонтій
Рождение ребёнка
06.05.1878
Сын: Перехватовъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Перехватовъ Леонтій
Рождение ребёнка
13.06.1880
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Перехватовъ Леонтій
Рождение ребёнка
26.02.1882
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Перехватовъ Леонтій
Рождение ребёнка
01.05.1885
Сын: Перехватовъ Афонасій
Отец ребёнка: Перехватовъ Леонтій
Рождение ребёнка
1891
Сын: Перехватовъ Николай
Отец ребёнка: Перехватовъ Леонтій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перехватовъ Леонтій