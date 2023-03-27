Repasky John Paul
Место рожденияOhio, United States
Дата рождения20.07.1921
Дата смерти25.04.1990
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1921
Отец: Repasky Mathias John
Мать: Nellie (Helena)
Ohio, United States
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
23.04.1990
Смерть
25.04.1990
Great Lakes, Ohio, United States
Место жительства
Между 01.03.1993 и 25.03.2008