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Repasky John Paul

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Место рождения

Ohio, United States

Дата рождения

20.07.1921

Дата смерти

25.04.1990

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1921

Отец: Repasky Mathias John

Мать: Nellie (Helena)

Ohio, United States
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
23.04.1990
Смерть
25.04.1990
Great Lakes, Ohio, United States
Место жительства
Между 01.03.1993 и 25.03.2008
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