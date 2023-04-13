Черненко Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Черненко Михаил Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1835
Дочь: Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Черненко Михаил Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1837
Дочь: Гильдебранд Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Черненко Михаил Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1839
Сын: Черненко Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Черненко Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно