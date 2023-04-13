Черненко Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Черненко Михаил Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1835

Дочь: Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Черненко Михаил Иванович

Рождение ребёнка
13.08.1837

Дочь: Гильдебранд Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Черненко Михаил Иванович

Рождение ребёнка
02.11.1839

Сын: Черненко Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Черненко Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черненко Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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