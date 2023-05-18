Егорова Елена Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Крупенченков Терентий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Голованова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Егоров Николай Никитович
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Новикова Мария Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
1942
Смерть
2014