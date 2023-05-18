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Егорова Елена Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Крупенченков Терентий Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Голованова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Егоров Николай Никитович

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Новикова Мария Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
1942

Муж: Егоров Николай Никитович

Смерть
2014