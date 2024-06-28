Грибкова (Колесникова) Елена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1901 ст.
Сын: Грибков Александр Александрович
Отец ребёнка: Грибков Александр Иванович
Рождение ребёнка
27.05.1912
Сын: Грибков Петр Александрович
Отец ребёнка: Грибков Александр Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1914 ст.
Дочь: Грибкова Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Грибков Александр Иванович
Смерть
Неизвестно