Грибкова (Колесникова) Елена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибкова (Колесникова) Елена Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибков Александр Иванович

Рождение ребёнка
28.08.1901 ст.

Сын: Грибков Александр Александрович

Отец ребёнка: Грибков Александр Иванович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.05.1912

Сын: Грибков Петр Александрович

Отец ребёнка: Грибков Александр Иванович

Рождение ребёнка
11.10.1914 ст.

Дочь: Грибкова Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Грибков Александр Иванович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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