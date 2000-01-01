Вершинин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВершинин Алексей

Вершинин Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1949

Дочь: Галина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1953

Дочь: Горлов Любовь

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1958

Дочь: Сукманов Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1961

Дочь: Суворов Наталья

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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