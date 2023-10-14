Журавлёв Петр Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Журавлев Зиновий
Рождение ребёнка
15.09.1919
Дочь: Кирпичникова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Журавлёва Степанида Андреевна
Тюгеевка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно