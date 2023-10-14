Журавлёв Петр Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёв Петр Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журавлев Зиновий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1919

Дочь: Кирпичникова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Журавлёва Степанида Андреевна

Тюгеевка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлёва Степанида Андреевна

Смерть
Неизвестно
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