Зыкина Агафья (Ганя)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Копысова Феодосия
Отец ребёнка: Хохряков Алексей
Рождение ребёнка
08.03.1911
Дочь: Фукалова Евдокия
Отец ребёнка: Хохряков Алексей
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Грошева Федосия
Отец ребёнка: Зыкин Виссарион
Рождение ребёнка
31.07.1928
Дочь: Абрашкина Мария
Отец ребёнка: Зыкин Виссарион
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыкин Виссарион
Развод
Неизвестно
Муж: Хохряков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хохряков Алексей
Смерть
1961