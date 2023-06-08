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Зыкина Агафья (Ганя)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Копысова Феодосия

Отец ребёнка: Хохряков Алексей

Рождение ребёнка
08.03.1911

Дочь: Фукалова Евдокия

Отец ребёнка: Хохряков Алексей

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Грошева Федосия

Отец ребёнка: Зыкин Виссарион

Рождение ребёнка
31.07.1928

Дочь: Абрашкина Мария

Отец ребёнка: Зыкин Виссарион

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыкин Виссарион

Развод
Неизвестно

Муж: Хохряков Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохряков Алексей

Смерть
1961