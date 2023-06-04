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Солодовников Федор Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодовников Иван Федорович

Мать ребёнка: Таряник Феодосия Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодовникова Вера Федоровна

Мать ребёнка: Таряник Феодосия Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодовникова Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Таряник Феодосия Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодовникова Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Таряник Феодосия Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таряник Феодосия Сидоровна

Смерть
1952