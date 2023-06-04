Солодовников Федор Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солодовников Иван Федорович
Мать ребёнка: Таряник Феодосия Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солодовникова Вера Федоровна
Мать ребёнка: Таряник Феодосия Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солодовникова Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Таряник Феодосия Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солодовникова Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Таряник Феодосия Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952