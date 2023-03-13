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Храмовъ Филиппъ

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Место рождения

Синбирскаго уезду деревни Тимошкиной

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Храмовъ Кирилъ Никитинъ

Мать: Прасковья Терентьева

Синбирскаго уезду деревни Тимошкиной
Рождение ребёнка
1759

Сын: Храмовъ Максимъ

Мать ребёнка: Храмова Елена Степанова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Сын: Храмовъ Василий

Мать ребёнка: Храмова Елена Степанова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Храмовъ Карпъ

Мать ребёнка: Храмова Елена Степанова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храмова Елена Степанова

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