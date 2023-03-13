Храмовъ Филиппъ
Место рожденияСинбирскаго уезду деревни Тимошкиной
Дата рождения1735
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Храмовъ Кирилъ Никитинъ
Мать: Прасковья Терентьева
Синбирскаго уезду деревни Тимошкиной
Рождение ребёнка
1759
Сын: Храмовъ Максимъ
Мать ребёнка: Храмова Елена Степанова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Храмовъ Василий
Мать ребёнка: Храмова Елена Степанова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Храмовъ Карпъ
Мать ребёнка: Храмова Елена Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Храмова Елена Степанова