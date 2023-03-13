Прасковья Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Терентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Храмовъ Филиппъ

Отец ребёнка: Храмовъ Кирилъ Никитинъ

Синбирскаго уезду деревни Тимошкиной
Рождение ребёнка
1744

Сын: Храмовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Храмовъ Кирилъ Никитинъ

Синбирскаго уезду деревни Тимошкиной
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храмовъ Кирилъ Никитинъ

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