Прасковья Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Храмовъ Филиппъ
Отец ребёнка: Храмовъ Кирилъ Никитинъ
Синбирскаго уезду деревни Тимошкиной
Рождение ребёнка
1744
Сын: Храмовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Храмовъ Кирилъ Никитинъ
Синбирскаго уезду деревни Тимошкиной
Бракосочетание
Неизвестно