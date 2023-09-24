Буюклы Вербанова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буюклы Вербанова Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вербанова Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Вербанов Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вербанова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Вербанов Григорий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вербанов Григорий Николаевич

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