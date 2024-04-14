Лахмоткин Григорий Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1689
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1689
Отец: Лахмутка Иван Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1722
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1725
Сын: Лахмоткин Федор Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1729
Сын: Лахмоткин Сергей Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1733
Сын: Лахмоткин Емеля Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно