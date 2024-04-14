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Лахмоткин Григорий Иванов

Место рождения

Пеньки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Вычислено 1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1689

Отец: Лахмутка Иван Иванов

Мать: не указана

Пеньки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1722

Сын: Лахмоткин Иван Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Пеньки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1725

Сын: Лахмоткин Федор Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Пеньки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1729

Сын: Лахмоткин Сергей Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Пеньки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1733

Сын: Лахмоткин Емеля Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Пеньки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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