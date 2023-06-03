Воинова Степанида Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1817
Дочь: Шебордаева Анастасия Прокофьевна
Отец ребёнка: Воинов Прокофий Никонович
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Воинова Степанида Прокофьевна
Отец ребёнка: Воинов Прокофий Никонович
Рождение ребёнка
17.08.1824
Дочь: Воинова Васса Прокофьевна
Отец ребёнка: Воинов Прокофий Никонович
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Воинова Марфа Прокофьевна
Отец ребёнка: Воинов Прокофий Никонович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Воинова Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Воинов Прокофий Никонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно