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Воинова Степанида Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1817

Дочь: Шебордаева Анастасия Прокофьевна

Отец ребёнка: Воинов Прокофий Никонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Воинова Степанида Прокофьевна

Отец ребёнка: Воинов Прокофий Никонович

Рождение ребёнка
17.08.1824

Дочь: Воинова Васса Прокофьевна

Отец ребёнка: Воинов Прокофий Никонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Воинова Марфа Прокофьевна

Отец ребёнка: Воинов Прокофий Никонович

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Воинова Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Воинов Прокофий Никонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинов Прокофий Никонович

Смерть
Неизвестно