Карпова Варвара Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпова Варвара Михайлова

Карпова Варвара Михайлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Карповъ Даніилъ

Отец ребёнка: Карповъ Феоктистъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Карповъ Еѵѳимъ

Отец ребёнка: Карповъ Феоктистъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Пустыльникова Матрена

Отец ребёнка: Карповъ Феоктистъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Карповъ Козма

Отец ребёнка: Карповъ Феоктистъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Оренбуркина Мавра

Отец ребёнка: Карповъ Феоктистъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карповъ Феоктистъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close