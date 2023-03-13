Карпова Варвара Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Карповъ Даніилъ
Отец ребёнка: Карповъ Феоктистъ
Рождение ребёнка
1828
Сын: Карповъ Еѵѳимъ
Отец ребёнка: Карповъ Феоктистъ
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Пустыльникова Матрена
Отец ребёнка: Карповъ Феоктистъ
Рождение ребёнка
1833
Сын: Карповъ Козма
Отец ребёнка: Карповъ Феоктистъ
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Оренбуркина Мавра
Отец ребёнка: Карповъ Феоктистъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карповъ Феоктистъ