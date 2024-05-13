Завалюева Марина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1678
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: Федор
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1699
Рождение ребёнка
1706
Отец ребёнка: Завалюев Никита Семенович
Рождение ребёнка
1714
Дочь: (Завалюева) Пелагея Никитовна
Отец ребёнка: Завалюев Никита Семенович
Рождение ребёнка
1716
Дочь: (Завалюева) Агафья Никитовна
Отец ребёнка: Завалюев Никита Семенович
Рождение ребёнка
1721
Сын: Завалюев (Гамаюнов) Федор Никитович
Отец ребёнка: Завалюев Никита Семенович
Смерть
Неизвестно