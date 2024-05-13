Завалюева Марина Федоровна 1678 — найти родственников по фамилии на Familio
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Завалюева Марина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: Федор

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1699

Муж: Завалюев Никита Семенович

Рождение ребёнка
1706

Сын: Завалюев Петр Никитович

Отец ребёнка: Завалюев Никита Семенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1714

Дочь: (Завалюева) Пелагея Никитовна

Отец ребёнка: Завалюев Никита Семенович

Рождение ребёнка
1716

Дочь: (Завалюева) Агафья Никитовна

Отец ребёнка: Завалюев Никита Семенович

Рождение ребёнка
1721

Сын: Завалюев (Гамаюнов) Федор Никитович

Отец ребёнка: Завалюев Никита Семенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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