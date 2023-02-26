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Марина Владимирова

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Место рождения

д.Будница Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Будница Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1846

Муж: Захар Демидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1851

Сын: Иоанн Захаров

Отец ребёнка: Захар Демидов

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1854

Дочь: Мария Захарова

Отец ребёнка: Захар Демидов

Литвяки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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