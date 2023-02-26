Марина Владимирова
Место рожденияд.Будница Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Будница Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1846
Муж: Захар Демидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1851
Сын: Иоанн Захаров
Отец ребёнка: Захар Демидов
Рождение ребёнка
11.06.1854
Дочь: Мария Захарова
Отец ребёнка: Захар Демидов
Смерть
Неизвестно