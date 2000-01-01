Губин Илларион Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1895
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Губин Архип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1894
Дочь: Ксения Илларионовна
Мать ребёнка: Губина, Старкова Мария Евлампиевна
деревня Губино Томской губернии
Рождение ребёнка
23.09.1895
Дочь: Фёкла Илларионовна
Мать ребёнка: Губина, Старкова Мария Евлампиевна
дер. Губино Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1895