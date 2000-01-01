Губин Илларион Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губин Илларион Архипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губин Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1894

Дочь: Ксения Илларионовна

Мать ребёнка: Губина, Старкова Мария Евлампиевна

деревня Губино Томской губернии
Рождение ребёнка
23.09.1895

Дочь: Фёкла Илларионовна

Мать ребёнка: Губина, Старкова Мария Евлампиевна

дер. Губино Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина, Старкова Мария Евлампиевна

Смерть
1895
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