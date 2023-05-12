Одиноченкова Наталья Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1928
Сын: Одиноченков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Одиноченков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
03.02.1932
Сын: Одиноченков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Одиноченков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Одиноченкова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Одиноченков Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно