Одиноченкова Наталья Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одиноченкова Наталья Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1928

Сын: Одиноченков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Одиноченков Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
03.02.1932

Сын: Одиноченков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Одиноченков Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Одиноченкова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Одиноченков Иван Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одиноченков Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно