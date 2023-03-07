Домрачеев Елисей Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домрачеев Елисей Семенов

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Место рождения

поч. Кропачевский, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1758

Пол

Мужской

Отец

Около 1713 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Домрачеев Семен Ананьев

Мать: не указана

поч. Кропачевский, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домрачеева Неонила Дементьева

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
поч. Кропачевский, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1758
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