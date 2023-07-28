Сухонос Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Сухонос Андрей Лукич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Сухонос Андрей Лукич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Сухонос Андрей Лукич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Дмитренко Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Сухонос Андрей Лукич
Рождение ребёнка
После 1859
Сын: Сухонос ??? Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Сухонос Андрей Лукич
Смерть
Неизвестно