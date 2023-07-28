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Сухонос Анна Григорьевна

Место рождения

Великие Будища, Полтавська область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Сухонос Андрей Лукич

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Сухонос Илья Андреевич

Отец ребёнка: Сухонос Андрей Лукич

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Сухонос Мартин Андреевич

Отец ребёнка: Сухонос Андрей Лукич

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Дмитренко Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Сухонос Андрей Лукич

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
После 1859

Сын: Сухонос ??? Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Сухонос Андрей Лукич

Великие Будища, Полтавська область
Смерть
Неизвестно