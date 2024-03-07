Живоглядова Юлия Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живоглядова Юлия Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1966 г.р.

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1992

Дочь: Равчева Яна

Отец ребёнка: Живоглядов Павел

Нижнеангарск, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
24.07.1998

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Живоглядов Павел

Нижнеангарск, Республика Бурятия, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Живоглядов Павел

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