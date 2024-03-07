Живоглядова Юлия Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.1992
Дочь: Равчева Яна
Отец ребёнка: Живоглядов Павел
Нижнеангарск, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
24.07.1998
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Живоглядов Павел
Нижнеангарск, Республика Бурятия, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Живоглядов Павел