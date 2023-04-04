Троян (Третьяк) Анна (Нюся) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троян (Третьяк) Анна (Нюся)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1928

Дата смерти

28.06.1955

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Между 1887 и 1893 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1928

Отец: Троян Григорий Демьянович

Мать: Троян Матрена Иосиповна

Бракосочетание
23.10.1948

Муж: Третьяк Василий

Ириновка, Кугоейская, Краснодарский край, Россия
Рождение ребёнка
05.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Третьяк Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Третьяк Василий

Смерть
28.06.1955
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