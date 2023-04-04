Троян (Третьяк) Анна (Нюся)
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1928
Дата смерти28.06.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1928
Отец: Троян Григорий Демьянович
Мать: Троян Матрена Иосиповна
Бракосочетание
23.10.1948
Муж: Третьяк Василий
Ириновка, Кугоейская, Краснодарский край, Россия
Рождение ребёнка
05.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Третьяк Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Третьяк Василий
Смерть
28.06.1955